Die Vorfreude war riesig: Am Samstag wäre Weiz mit dem Spiel gegen Kalsdorf in die Saison gestartet. Doch dann am Donnerstag der Schock: Ein Spieler wurde nach seinem Urlaub positiv auf Corona getestet, das Mannschaftstraining für die nächste Zeit umgehend abgesagt. Dem Betroffenen geht es gesundheitlich gut, er verspürt auch keine Symptome, heißt es vom Verein. Als Nachtragstermin wurde der 8. September festgelegt.