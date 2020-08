Fantastic Negrito - Have You Lost Your Mind Yet?

Die hier aufgeworfene Frage ist legitim. Xavier Dphrepaulezz aka Fantastic Negrito, mehrfacher Grammy-Preisträger und Blues-Fackelträger, hat sie erstmals vier Tage vor dem ersten bestätigten Corona-Fall im Herbst 2019 gestellt und damit sein Album angekündigt. Auch wenn es um psychische Krankheiten bei ihm und seinen Freunden ging - freilich hat der Titel nun eine weitaus breitere Bedeutung. Der Vollblutmusiker aus Oakland hat schon immer tief blicken lassen und überzeugt gerade deshalb Fans und Kritiker gleichermaßen. In tiefgründigen, wohldurchdachten Texten sorgt er sich um die geistige Gesundheit. „I’m So Happy I Cry“, „These Are My Friends“ oder „King Frustration“ sind bahnbrechende, oft fast schon sexy-soulige Manifeste für Achtsamkeit und Akzeptanz. Sein Klang-Cocktail fürchtet sich auch nicht vor Gospel und R&B und ist so zeitgemäß, wie man nur sein kann. „Have You Lost Your Mind Yet?“ gibt mehr Antworten als Fragen aufgeworfen wurden. Und Fantastic Negrito bleibt fantastisch im heißumkämpften Musikgeschäft. 8/10 Kronen