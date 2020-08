Wir folgen vom Parkplatz unmittelbar oberhalb des Tennisplatzes in Finkenberg dem Hermann-Hecht-Weg. Der schraubt sich als Steig zunächst in langen Serpentinen gemütlich den steilen Hang im herrlich kühlen Wald empor, immer wieder wird der Forstweg überquert. Die Route führt in der Folge ins freie Gelände, es öffnen sich Blicke hinunter nach Mayrhofen und – bei einem speziellen Aussichtspunkt – hinab in die Schlucht ins Bergsteigerdorf Ginzling (der Zustieg von dort ist übrigens gesperrt).