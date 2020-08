Was das Tor von Dani Olmo besonders macht, ist die Art, wie es entstanden ist. 18 Pässe spielen sich die RB-Bullen gegenseitig zu, jeder Feldspieler (!) von Leipzig berührt den Ball in der 57. Minute, noch dazu in der Spielhälfte von den Madridern. Das ist ein Rekord in der Knock-Out-Phase der Champions League.