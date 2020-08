Derzeit bekommen die Häuser 1,2 Millionen Euro jährlich Basisförderung. Diese Mittel bleiben auch in der Übergangsphase von sechs Monaten ab Beginn des Jahres 2021 bestehen: Das Haus in Salzburg bekommt 800.000 Euro, für das in Hallein sind 400.000 reserviert. Zu keiner Zeit soll eine schutzbedürftige Frau ohne Betreuung bleiben, versichert Landesrätin Andrea Klambauer heute im „Krone“-Gespräch. „Es ist noch nie eine Frau abgewiesen worden, im Vergleich zu anderen Bundesländern wo Häuser voll sind. Der Schutz soll auch in der Übergangsphase gesichert bleiben.“