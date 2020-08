Am Mittwoch waren Sara und Ellen zu der Tour aufgebrochen - als sie am Abend noch nicht wieder zurück waren, wurden sie als vermisst gemeldet. Eine groß angelegte Suchaktion zur See und aus der Luft startete. Die ganze Nacht hindurch suchten zahlreiche Helfer nach den Cousinen - zunächst ohne Erfolg. Dies allerdings lag vor allem daran, dass die beiden durch den starken Wind mehr als 32 Kilometer abgetrieben worden waren, bis zur Boje, die sich etwa drei Kilometer südwestlich von Inis Oir im offenen Meer befindet.