Die Initiative „Wir bewegen! Für die Zukunft unserer Kinder“ hat ihren Appell an die Regierung zur raschen Einführung einer täglichen Bewegungseinheit an allen Kindergärten und Schulen erneut bekräftigt. Angeführt von Peter Schröcksnadel (ÖSV), Leo Windtner (ÖFB), Karl Stoss (ÖOC), Hans Niessl (Sport Austria) und zahlreichen Sportlern fordere man die fixe Integrierung von Sport in die Lehrpläne.