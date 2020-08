Für den Rest der Blues Pills entstand mehr oder weniger die Möglichkeit, die rasante Achterbahnfahrt der letzten Jahre zu stoppen, sich mit dem Status Quo der Band in der Gegenwart auseinanderzusetzen und eine erste Bilanz zu ziehen. Schnell wurde den Beteiligten klar, dass man Sorriauxs Fertigkeiten nicht so einfach ersetzen konnte, also wurde der langjährige US-Bassist Zack Anderson geschwind zum neuen Lead-Gitarristen umgemodelt, den Viersaiter bedient seit etwas mehr als einem Jahr der junge Kristoffer Schander, ein Intimus aus dem erweiterten Bandkreis. 2019 spielten die Blues Pills nach Jahren der Rastlosigkeit kein einziges Konzert, versuchten in der veränderten Neubesetzung einen neuen Vibe zu finden, ohne die Stärken der bisherigen Karriere zu vernachlässigen und gingen die Arbeiten am Songwriting mit größtmöglicher Entspannung an. Mit der bereits latenten Gefahr im Rücken, allzu schnell auszubrennen, war die temporär gezogene Notbremse die mit Abstand beste Möglichkeit, einen vorschnellen Karriere-Auffahrunfall zu verhindern.