Talenteschmiede

„Es war für uns wichtig hier ein klares Signal zu setzen, in welche Richtung es geht - im 15-Mann-Kader werden kommende Saison 10 österreichische Spieler stehen. Neben Ian Moschik und Drew Koka erwarten wir vom wiedergenesenen Tobias Schrittwieser sowie den beiden Akademie-Absolventen Elias Podany und David Vötsch einiges in der kommenden Saison“, so Bulls-Sportchef Michael Schrittwieser. Mit Miro Zapf (JG. 2003), Daniel Grgic (2004), Lukas Ablasser (2003) und Maxi Seher (2004) stoßen zudem vier Jungbullen in den erweiterten Kader der Profimannschaft.