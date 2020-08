Die Besucher folgen dem Ensemble zu vier Spielorten. Den Auftakt macht eine Szene aus „Wie es euch gefällt“ im Hof des Schlosses. Danach geht es immer weiter in die Wildnis. Ein Symbol für die wachsenden Liebeswirrungen des Stückes. Kurzweilig, witzig, toll gespielt. Gregor Schulz als Orlando zeigt Körpereinsatz - inklusive Sturz in einen Bach. Von Maldeghem lässt verschiedene Shakespeare Figuren aufeinandertreffen, sorgt nicht nur bei Kennern für Lachen. Wem Tiefgang fehlt, erfreut sich am Sonnenuntergang vor traumhafter Kulisse. „Die Sonne wird untergehen, bevor ich vollbringen kann, was ich doch muss“, sagt Martin Trippensee als Ferdinand. Er schafft es früher. Die Zuschauer verlassen zufrieden den Park. „Die Atmosphäre, die Schauspieler: toll. Und gerade in diesen Zeiten ist es im Freien perfekt“, sagt Peter aus Salzburg. Ob er sich derzeit ins Landestheater trauen würde, weiß er nicht.