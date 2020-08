Platter bereits am Donnerstag mit Vorstoß zu Reisewarnung

Prettner sagte, sie schließe sich dem Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) an, der schon am Donnerstag eine Reisewarnung für Kroatien zur Debatte stellen wollte. Allein in den vergangenen Tagen wurden in Tirol laut Land zumindest 20 positive Coronavirus-Testungen verzeichnet, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit einem Kroatien-Aufenthalt stehen.