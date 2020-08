Er wurde sofort mit Spezialmittel behandelt und in weiterer Folge vom Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Graz eingeliefert. Die ausgetretene Säure konnte von der Betriebsfeuerwehr sowie den Feuerwehren Bruck an der Mur, Kindberg und Mürzzuschlag gebunden und in ein meiner??mAuffangbecken gepumpt werden.