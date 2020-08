Für die US Open, die am 31. August beginnen sollen, schlägt sich die 38-Jährige jedenfalls bisher gut ein. An ein Flushing Meadows ohne Zuschauer wollte Serena Williams bisher noch gar nicht denken, es wird aber in der Coronakrise ein Novum für sie. „Ich weiß es nicht. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht“, sagte sie darauf angesprochen, wie sich das anfühlen werde.