Zunahme bei „Reise-Clustern“

Der Gesundheitsminister unterstrich allerdings auch die Zunahme von „Reise-Clustern“, bei denen sich Rückkehrer nach Österreich im Ausland infiziert hatten: „Das ist eine konstante Größe geworden in den letzten Wochen, sowohl beim Städteurlaub als auch beim Familienbesuch am Westbalkan.“ Aber auch in Österreich würden sich Reisende anstecken, die dann in ihre Heimatländer zurückkehren.