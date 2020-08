Sturm gibt im Rahmen seiner Kooperation mit der Kapfenberg drei Kaderspielern die Möglichkeit, in der Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln. So werden Winfred Amoah, Oliver Bacher und Christopher Giuliani zu Kooperationsspielern, um die zweithöchste Leistungsstufe als Plattform für höhere Aufgaben zu nutzen. Darauf hat sich das Trainerteam rund um Christian Ilzer gemeinsam mit Geschäftsführer Sport Andreas Schicker nach den ersten beiden Trainingswochen verständigt. Sollten sich für die Spieler Einsatzmöglichkeiten bei Sturm ergeben, können sie im Zuge der Kooperation mit den Falken jederzeit zurückgeholt werden. Martin Krienzer wird ebenfalls in der zweiten Liga zum Einsatz kommen, er wird für die kommende Saison an den SV Lafnitz verliehen.