Auch Heigl dabei

Zusammentreffen zwischen ihm, Mark S. und Wurm - an die sich Wurm ebenfalls nicht erinnern konnte - zum Zwecke des Dopings habe es aber sehr wohl gegeben, erklärte der Zeuge. Auch gemeinsame Blutabnahmen habe es gegeben. Den Kontakt zu Mark S. hatte Wurm von Dürr, gab Letzterer vor Gericht an. Alles andere habe Wurm dann selbst mit Mark S. ausgemacht. Auch der ehemalige Trainer Gerald Heigl gab an, Wurm EPO und leere Blutbeutel von Walter Mayer - was dieser jedoch bestritt - übergeben zu haben. Es habe jedenfalls Gespräche zwischen ihm, Dürr und Wurm über Doping gegeben. „Das kann man einfach nicht leugnen“, sagte Heigl.