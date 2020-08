Für den neunfachen Weltmeister Rossi hat der KTM-Premierensieg von Brad Binder zuletzt in Brno bewiesen, wie stark das aktuelle RC16-Motorrad aus Österreich ist. „KTM hat viel Aufwand in die Entwicklung gesteckt. Sie waren in Jerez schon stark. Und wäre Pol Espargaro (unten im Bild) in Brno nicht gestürzt, hätte es in Tschechien wohl einen Doppelsieg gegeben“, ist Yamaha-Pilot Rossi überzeugt.