„Defensiv, Heimat- und Katastrophenschutz“

„In Osteuropa hat das ,State Partnership Program‘ nach dem Kalten Krieg zahlreichen Ostblockländern geholfen, ihre Streitkräfte von russischem Niveau an westlichen Standard anzupassen und somit die Voraussetzung für einen NATO-Beitritt zu schaffen“, so der US-Vertreidigungsexperte Jeffrey Fischer im „Krone“-Gespräch. „Auch wenn Österreich keine Ambitionen hat, der NATO beizutreten, so bietet das Programm dennoch außergewöhnliche Möglichkeiten.“ Immerhin habe das SPP die Leistungsfähigkeit der Partnerstreitkräfte stark gesteigert. Fischer betont, dass das Programm eben von der amerikanischen Nationalgarde geleitet wird, die traditionell mehr Wert auf defensiven Heimatschutz oder Katastrophenhilfe legt und weniger offensiv ausgerichtet ist als die klassische US-Armee oder das Marine Corps. „Die Aufgaben der National Guard in Amerika ähneln sehr stark jenen des Österreichischen Bundesheeres“, so Fischer, der auch einen Kommentar zu der neuen Allianz verfasst hat.