„Am Donnerstag wurde in der Asylwerber-Unterkunft eine Person positiv getestet. In der Folge haben wir umfassende Testungen an allen Kontaktpersonen vorgenommen. Die Ergebnisse liegen uns nun vor. Es konnten zumindest 21 weitere erkrankte Personen in diesem Flüchtlingsheim festgestellt werden“, informiert Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes Tirol.