Nach Tausenden Festnahmen bei den Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko in Weißrussland haben die Behörden überraschend mit der Freilassung vieler Gefangener begonnen. Im Lauf des Freitags sollen der Regierung zufolge alle Demonstranten wieder freigelassen werden. Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde bereits ihre Angehörigen in Empfang, es gab große Freude und Tränen, wie in oppositionsnahen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram in der Nacht auf Freitag zu sehen war. Viele berichteten von schweren Misshandlungen im Gefängnis und zeigten ihre Wunden.