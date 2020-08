Sie ist Teil des UNESCO-Welterbes und steht unter Denkmalschutz: die Pfarrkirche Mülln in Salzburg. Über Nacht haben sich nun Unbekannte mit Graffiti-Schriftzügen am Gebäude verewigt, vermeldet die Polizei: Von zwei Schriftzügen ist in dem Bericht die Rede. Einer auf einem sogenannten Schwibbogen, ein zweiter auf der südlichen Gebäudeseite.