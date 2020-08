Acht-Stufen-System

Die Mitarbeiter würden ein Schema zur Klassifizierung von Notfällen nutzen, welches acht Stufen umfasst. „Erst ab Stufe drei sind notärztliche Maßnahmen erforderlich. Bei rund 20 Prozent aller Notarzteinsätze in ganz Kärnten könnte man also von Fehleinsätzen sprechen, weil diese in die Stufe null bis zwei fallen“, erläutert Ambrozy.