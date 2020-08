Und so funktioniert der Lokal-Bonus: Wer in einem Geschäft einkauft oder für eine Dienstleistung (z.B. Friseurbesuch) bezahlt, kann die Rechnung hochladen und bekommt dafür Gastro-Gutscheine. Start der Aktion ist am 19. August. Alle Infos unter: villach.at/lokal-bonus