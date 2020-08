Die gestrige „Krone“-Geschichte, dass ein Linzer bei den zuständigen Kinder- und Jugendservices (KJS), nachdem er sich erkundigen wollte, warum der Spielplatz im Kindergarten in der Edeltraud-Hofer-Straße in der Grünen Mitte nur aus Sand und Beton bestehen würde, zur Antwort bekam, dass man einen Rasen nicht anlegen würde, weilder ohnehin nach einem Jahr von den Kindern ruiniert werden würdeund schattenspendende Bäume man nicht pflanzen könnte, weil sich unter dem Garten eine Tiefgarage befände, ließ niemanden kalt.



Prüfung zugesichert

Auch nicht die Politik. Auch wenn es der Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung nicht wortgenau so gesagt haben will, ließ die zuständige Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger wissen: „Aufgrund der direkt darunterliegenden Tiefgarage ist eine Begrünung bei der Einrichtung in der Grünen Mitte nur schwer möglich. Aber mir ist die Angelegenheit natürlich ein Anliegen und deshalb werden wir schnell prüfen, was wir tun können.“ Davor zeigte sich bereits SP-Stadtchef Klaus Luger verwundert: „Selbstverständlich muss es auch dort möglich sein, zumindest Bäume aufzustellen, wenn man nicht geradezu eine fundamentalistische Einstellung zu Baumpflanzungen hat.“