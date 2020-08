Der Medizin-Aufnahmetest stellt die Verantwortlichen alljährlich auf eine harte organisatorische Probe. 2019 stürmten rund 2500 Ärzte in spe die Grazer Stadthalle, die Abwicklung ist stets eine logistische Meisterleistung. Für die Prüfung morgen musste man noch eines „draufsetzen“, die Herausforderungen in Zeiten von Corona sind noch größer. Es gilt, den Massenansturm unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen zu bewältigen. Denn vermutlich werden wieder so viele angehende Studenten wie im Vorjahr „einrücken“ - die Zahl der Anmeldungen liegt bei 2786. Oberstes Gebot beim Eintreffen in der Früh: die Wahrung des Abstandes von einem Meter.