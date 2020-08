In einem Einkaufsgeschäft in Vöcklabruck führten am Donnerstag gegen 16.20 Uhr zwei Elektriker - ein 23-jähriger und ein 24-jähriger Innviertler - an einer Rigips-Decke Arbeiten durch. Dabei sollte die Decke mit Holzkeilen verstärkt werden, um die Tragkraft zu erhöhen. Der 23-Jährige befand sich in der Zwischendecke und der 24-Jährige unten auf einer Leiter, um die Holzkeile zu verschrauben.