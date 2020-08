Die Schwammerlsaison ist gerade voll angelaufen: Die beiden Italiener (68 und 71) hatten es mit ihrer Sammlerleidenschaft aber weit übertrieben: Sie wurden am Donnerstag in Tamsweg von der Polizei kontrolliert. Im Kofferraum stießen die Beamten auf exakt 26,3 Kilogramm Pilze. Das Duo war im Prebergebiet ausgeschwärmt. Die köstliche Beute wurde beschlagnahmt. Die Schwammerl werden jetzt in einer Großküche verkocht. Die Italiener mussten Strafe zahlen.