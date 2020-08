Wegen eines neuerlichen Todesfalles in der benachbarten Mongolei haben russische Behörden in Sibirien im Grenzgebiet eine Massenimpfung gegen Beulenpest angeordnet. In zwei Grenzbezirken der Region Tuwa müsse sich jeder der rund 14.000 Bewohner impfen lassen, erklärten die Behörden am Donnerstag.