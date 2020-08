Schulterschluss der Regionalligisten

Die Regionalligisten hatten am Montag einen Schulterschluss getroffen, und vom Verband eine Aufstockung von derzeit 13 auf 16 Mannschaften gefordert. Diese Lücke ist nach dem Rückzug von Ebreichsdorf, der Insolvenz des SV Mattersburg (SVM II) und dem am Donnerstag fixierten Aufstieg von Rapid II in die 2. Liga entstanden und bedeutet nun 24 statt 30 Runden.