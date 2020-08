WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton blickt einer vom Motorsport-Weltverband (FIA) angedachten Änderung der Motor-Modus-Einstellung für das Qualifying gelassen entgegen. Einen Seitenhieb kann sich der Weltmeister aber trotzdem nicht verkneifen. „Ich meine, das ist keine Überraschung. Sie versuchen immer, uns zu bremsen. Aber es ändert nicht wirklich viel für uns, also ist es kein Problem“, so Hamilton am Donnerstag.