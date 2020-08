Für Vidal, der von 2015 bis 2018 das Bayern-Trikot trug, hat Barcelona „die beste Mannschaft der Welt“. Er hoffe, dass man das im Viertelfinale am Freitag (21.00 Uhr) im Geisterspiel in Lissabon auch zeigen könne. „Es ist das wichtigste Spiel der Saison. Wir hoffen doch sehr, dass wir sehr weit kommen in diesem Turnier. Wir kennen Bayern. Es wird ein schönes, ein spannendes Spiel. Wir wissen, was zu tun ist“, sagte Vidal, der für die Startelf nicht gesetzt ist.