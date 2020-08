Dass, wie berichtet, tagtäglich 6000 Quadratmeter Boden in Salzburg verbraucht werden, will der Landesrat nicht gelten lassen – die Zahl der Umwidmungen sei in den letzten Jahren stark zurückgegangen, im vergangenen Jahr waren es rund 350 Widmungen. Oder anders ausgedrückt: 46,2 Hektar insgesamt. Sein neuer Ansatz: Eigene Flugbildaufnahmen, die derzeit über Salzburg für das Jahr 2019 angefertigt werden – erste Vergleiche zum Bodenverbrauch sind mit der Methode allerdings erst ab dem Jahr 2021 möglich.