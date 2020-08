Bewilligungsverfahren geht in die Zielgerade

Die Kosten betragen laut dem 59-Jährigen 50 Millionen Euro. Der Baubeginn nähert sich bereits in großen Schritten. „Das Verfahren steht kurz vor Abschluss. Wenn alles nach Plan läuft, sollen nächstes Jahr die Vorarbeiten starten“, betont er. Der einzige Unsicherheitsfaktor sei Corona, so der Geschäftsführer.