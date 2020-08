Monate später ist weder von Haaland noch Hwang eine Spur im Bullen-Kader zu finden. Fehlt’s der Offensive des Meisters nun an Durchschlagskraft? Nicht unbedingt! Bereits in der Meisterrunde, als Haaland längst weg war und Hwang so gar nicht an die Herbstform anschließen konnte, feierte die Marsch-Elf Kantersiege wie am Fließband.