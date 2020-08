Am Montag hatte ein 50-jähriger Österreicher seinen Pkw vor seiner Garage in Weer abgestellt. Aus bisher unbekanntem Grund setzte sich der Pkw plötzlich in Bewegung und rollte rund 160 Meter über ein abschüssiges Feld und durch den Garten eines Wohnhauses. Dort erfasste er einen 57-jährigen Hausbewohner und drückte ihn gegen eine Hauswand. Dabei zog sich der 57-Jährige schwerste Verletzungen zu. Diesen erlag er nun in der Klinik Innsbruck.