Es war nur eine Frage der Zeit: Nach Fällen in Oberösterreich und Tirol hat Corona nun auch das Salzburger Fußball-Unterhaus erreicht. Das Auftaktspiel von Thalgau in der Salzburger Liga in Eugendorf musste abgesagt werden. Grund: zwei Verdachtsfälle in Thalgau! Das zieht weitere Kreise, hat die Absage von zwei weiteren Spielen in anderen Klassen zur Folge.