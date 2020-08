Nach Brad Binders Husarenstück in Brünn geht KTM als Mitfavorit ins Heimdoppel in Spielberg! Beflügelt vom ersten MotoGP-Erfolg, gelten die Mattighofener als aktuell Zweiter der Konstrukteurs-WM dank der brennheißen RC16-Power als erster Herausforderer der Topfavoriten von Ducati, die viermal in Folge auf dem Ring gewonnen haben. Sogar Konkurrent Cal Crutchlow traut Binder (mit 28 Punkten WM-Fünfter) einen erneuten Sieg zu, zumal KTM in der Heimat die meisten Testkilometer abspulen konnte und der Südafrikaner in der Steiermark 2016 schon das Moto2-Race gewonnen hat.