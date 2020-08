„Klar über zwei Prozent“ als Ziel

Kostelka fordert eine gestaffelte Erhöhung der Pensionen und vor allem für die Bezieher kleiner Renten ein „deutliches Plus“. „Klar über zwei Prozent“, so lautet der Anspruch. Laut Pensionistenverband wäre ein Kaufkraftverlust der Senioren weiteres Gift für die heimische Wirtschaft. Insbesondere die kleinen und mittleren Pensionen in Österreich „fließen sofort und direkt in den Konsum, vor allem in die lokale Wirtschaft“, so Kostelka.