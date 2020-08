Den Fans ist vor allem das Vorjahr noch in bester Erinnerung, als du Marc Márquez in der letzten Kurve niedergerungen hast.

Marc hat extremen Druck auf uns ausgeübt. Er wollte hier unbedingt gewinnen, das haben am Ende aber immer wir geschafft. Das ist ein sehr gutes Gefühl wenn du weißt, dass du auf einer Strecke gegen Marc gewinnen kannst.