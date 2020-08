Wieso hat Pucher all das getan?

Das System funktionierte so lange, wie das Prüfsystem versagte. Doch wieso hat Pucher all das getan? „Es war der Druck seitens des Raiffeisenverbandes. 1992 zählte die Commerzialbank noch dazu. Und durch die immer schärfer werdenden Banken-Regularien.“ Und bald schon habe es den „point of no return“ gegeben. Rund 400 Millionen für gefälschte Bilanzen, falsche Kredite und Bankbestätigungen zur Verschleierung und Verschleppung der Insolvenz. Insgesamt sollen knapp 700 Millionen versickert sein.