Früher stand auf den Zellentüren der „Lebenslangen“: „Haft endet mit dem Tode“. In Wirklichkeit war das selten so. Theoretisch ist eine bedingte Entlassung nach 15 Jahren möglich, in der Praxis dauert es aber länger. Dass Häftlinge die Perspektive einer vorzeitigen Entlassung haben müssen, ist unbestritten. Ohne die Aussicht auf Freiheit wären sie lebende Zeitbomben.