120 Millionen Euro an Investitionen in Tirol

In Tirol beläuft sich das Investitionsvolumen auf 120 Millionen Euro - verteilt auf 15 größere und ein paar kleinere Projekte. Von den 60 Mitarbeitern in Schönberg konnte man alle behalten. Auch in Zukunft seien keine Kündigungen geplant. Stattdessen verschiebe man einige größere Projekte. Nur bei den Ferialarbeitern habe man diesen Sommer zwei Drittel weniger einstellen können, bedauerte Zechner.