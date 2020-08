Suspendiert: Beamter schikaniert Kollegen

Doch nun tauchen weitere Skandale auf, für deren Veröffentlichung „ehrliche Polizisten dankbar sein werden“, wie es in einem anonymen Schreiben an die „Krone“ heißt. Und da eröffnen sich brisante Details. Einmal mehr steht die Steiermark im Fokus: Ein hochrangiger Beamter wollte wohl ein Machtspielchen mit „Untertanen“ treiben und ließ sie den Fußboden radieren. Davon soll er gar ein Video angefertigt und es selbst (!) in sozialen Medien verschickt haben. Dem nicht genug, soll der Beamte Ermittlungsergebnisse an Private weitergegeben und sogar illegale Überwachungen durchgeführt haben.