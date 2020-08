Einen Tag vor dem Sondertreffen der EU-Außenminister anlässlich der Entwicklungen in Weißrussland meldete sich auch die SPÖ-Parteivorsitzende und Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses, Pamela Rendi-Wagner, zu Wort. Auch sie forderte die Freilassung der festgenommenen Demonstranten, ein entschlossenes Auftreten der EU und ein klares Signal, „dass kein Weg am Dialog zwischen Regierung und Opposition vorbeiführt. Es geht darum, eine weitere Eskalation zu vermeiden“. In ihrer Videokonferenz sollten die EU-Außenminister eine Neuauszählung der Stimmen unter Beobachtung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einfordern, erklärte Rendi-Wagner in einer Stellungnahme.