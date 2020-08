Pünktlich zur Präsidentenwahl am Sonntag fiel in Weißrussland großflächig das Internet aus, auch nach Bekanntgabe der - von der Opposition angezweifelten - Ergebnisse streikten Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse. Trotzdem kam es zu landesweiten Protesten, die blutig niedergeschlagen wurden. Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja verließ am Tag nach der Wahl das Land - offenbar auf Druck des Regimes in Minsk.