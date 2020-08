Heute fiel die Entscheidung durch das ÖFB-Präsidium über den Aufstieg von Rapid II in die HPYBET 2. Liga. Hier war durch den Verbleib der WSG Tirol ein Platz vakant - nun dürfen die jungen Hütteldorfer diesen ausfüllen. Damit startet die HPYBET 2. Liga am 11. September 2020 mit 16 teilnehmenden Mannschaften in die neue Saison 2020/21.