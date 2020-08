Eine Sensation bahnt sich in der Welt des Fußballs an. Was unmöglich schien, könnte jetzt tatsächlich zur Realität werden: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi zusammen bei Barcelona. Laut Informationen des spanischen Journalisten Guillem Balague bot Juventus Turin seinem Superstar dem FC Barcelona an. Der Grund? Das Jahresgehalt von 30 Millionen Euro ist der „Alten Dame“ zu teuer.