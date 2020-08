Franz Welser-Möst: Ich hab noch nie so ausgiebig gegartelt wie jetzt. Ich hab 1994 den Besitz von meinem Vater übernommen am Attersee. Das hat mein Großvater 1928 gekauft, das war eine saure Wiese, wo die Bauern froh waren, dass sie es losgekriegt haben. Ich danke meinem Großvater jeden Tag. Zum ersten Mal hab ich den Mai Zuhause verbracht. Das Blühen im Garten so zu erleben war tatsächlich eine neue Erfahrung. Man wird wieder ein bissl zum Kind und sagt: Oh, heute hat der Hibiskus angefangen zu blühen.