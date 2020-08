Regionales Verständnis wichtig

Verständnis für und Einblick in die Region sind für die Kandidaten jedenfalls wichtig, da sich auch die Kulturhauptstadt-Jury von Regionalität bei der Themensetzung überzeugt zeigte: „Erste Gespräche wird es in den nächsten Tagen geben, es wird dann eine Reihung vorgenommen, und nach weiteren Hearings sollte die Entscheidung zwischen Mitte und Ende September fallen, jedenfalls aber bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung am 9. Oktober“, so Heide. Die konstituierende Aufsichtsratssitzung fand bereits vergangenen Freitag statt, dort wurden auch Heides Stellvertreter im Aufsichtsrat gewählt: Franz Steinegger, Bürgermeister der steirischen Gemeinde Grundlsee, und Stefan Krapf, Bürgermeister von Gmunden: „Zwei wichtige Orte in unserem Kulturhauptstadt-Netzwerk. Gerade Steinegger war ja von Beginn an auch ein Motor für die ganze Bewerbung.“