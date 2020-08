Weil der gerne mit Labormäusen arbeitende Primar Schmitt von der JKU immer als „Spitzenforscher“ etikettiert wird, wenden die Vertreter der Plattform zur Beibehaltung des tierversuchsfreien Campus ein: „Tierversuche sind alles andere als Spitzenforschung. Die Zukunft liegt vielmehr in moderner, tierversuchsfreier Forschung.“ Gerade in der Krebsforschung werde zunehmend auf Alternativen gesetzt. „Von der Anziehungskraft und dem Potenzial dieser innovativen Ansätze würden Einrichtungen profitieren, die darauf setzen“, meint Dr.…Andreas Ganz von „Ärzte gegen Tierversuche“. Nämlich auch in dem Sinne, dass sie neue Kräfte anziehen würden.